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"Зал славы" OpenCritic: лучшие игры 2019 года

"Зал славы" OpenCritic: лучшие игры 2019 года
04:24 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:12 лучших игр 2019 года по статистике OpenCritic.

Агрегатор рецензий OpenCritic представил "Зал славы" — список из 12 игр с самым высоким рейтингом за 2019 год на основе средних оценок западных критиков.

Отметим, что переиздания, порты и дополнения в список не включены, иначе в нём бы оказались, например, NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (91 балл), Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition (92 балла) и Monster Hunter: World — Iceborne (91 балл).

Топ-12 по статистике OpenCritic:

  • Resident Evil 2 — 92 балла.
  • Disco Elysium — 92 балла.
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 90 баллов.
  • Asgard's Wrath — 89 баллов.
  • Slay the Spire — 89 баллов.
  • Fire Emblem: Three Houses — 89 баллов.
  • Devil May Cry 5 — 88 баллов.
  • Super Mario Maker 2 — 88 баллов.
  • Astral Chain — 87 баллов.
  • Legend of Zelda, The: Link’s Awakening — 87 баллов.
  • Manifold Garden — 87 баллов.
  • Apex Legends — 86 баллов.

Полный список всех игр за 2019-й, отсортированный по оценкам, смотрите здесь.

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Игры, Sekiro: Shadows Die Twice, OpenCritic, Resident Evil 2, Disco Elysium, Asgard's Wrath, Slay the Spire.
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