"Зал славы" OpenCritic: лучшие игры 2019 года

Агрегатор рецензий OpenCritic представил "Зал славы" — список из 12 игр с самым высоким рейтингом за 2019 год на основе средних оценок западных критиков.
Отметим, что переиздания, порты и дополнения в список не включены, иначе в нём бы оказались, например, NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (91 балл), Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition (92 балла) и Monster Hunter: World — Iceborne (91 балл).
Топ-12 по статистике OpenCritic:
Полный список всех игр за 2019-й, отсортированный по оценкам, смотрите здесь.
Напомним, пока Epic Games борется с Valve за временные эксклюзивы, Facebook втихую выпустил две игры про "Покемонов", которые доступны только в социальной сети.