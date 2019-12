"Зал славы" OpenCritic: лучшие игры 2019 года

Новости технологии:12 лучших игр 2019 года по статистике OpenCritic.

Агрегатор рецензий OpenCritic представил "Зал славы" — список из 12 игр с самым высоким рейтингом за 2019 год на основе средних оценок западных критиков.

Отметим, что переиздания, порты и дополнения в список не включены, иначе в нём бы оказались, например, NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (91 балл), Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition (92 балла) и Monster Hunter: World — Iceborne (91 балл).

Топ-12 по статистике OpenCritic:

Resident Evil 2 — 92 балла.

Disco Elysium — 92 балла.

Sekiro: Shadows Die Twice — 90 баллов.

Asgard's Wrath — 89 баллов.

Slay the Spire — 89 баллов.

Fire Emblem: Three Houses — 89 баллов.

Devil May Cry 5 — 88 баллов.

Super Mario Maker 2 — 88 баллов.

Astral Chain — 87 баллов.

Legend of Zelda, The: Link’s Awakening — 87 баллов.

Manifold Garden — 87 баллов.

Apex Legends — 86 баллов.

Полный список всех игр за 2019-й, отсортированный по оценкам, смотрите здесь.

Напомним, пока Epic Games борется с Valve за временные эксклюзивы, Facebook втихую выпустил две игры про "Покемонов", которые доступны только в социальной сети.