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Диспетчер задач в Windows 10 получит новые возможности

Диспетчер задач в Windows 10 получит новые возможности
14:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Диспетчер задач уже давно стал неотъемлемой частью Windows и используется почти всеми ежедневно.

Пожалуй самым популярным диагностическим инструментом в составе операционных систем Windows является стандартный диспетчер задач. Как и другие системные программы, он постоянно совершенствуется разработчиками Microsoft. В будущем большом обновлении ОС пользователей ждут новые полезные функции уже знакомого приложения.

Новые возможности диспетчера задач Windows

Первым изменением станет появление во вкладке "Подробности" колонки, в которой будет указываться архитектура того или иного процесса – x86, x64 или Arm32. Сейчас эта информация ограничена указанием разрядности запущенного процесса (x86 или x64). Новая функциональность вероятно будет добавлена в диспетчер задач во второй половине 2020 года.

Весной следующего года в Windows 10 также появится информация о типе диска (HDD, SSD или другой) в разделе "Производительность". Это позволит быстро идентифицировать накопитель в составе ПК. Также операционная система научится показывать температуру дискретного графического адаптера без сторонних утилит. Опция будет включена в сборник 20H1.

Google Translate получит новую функцию

Другой функционал

Среди других нововведений будущего апдейта войдут функция Cloud Recovery для восстановления системы из облака, улучшенный голосовой ассистент Cortana и обновленная служба Windows Update. Начало распространения пользовательской версии сборки ожидается весной 2020 года.

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Windows, Технологии, Функции, Техно, Windows 10.
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