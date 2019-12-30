В сети появились изображения смартфона Huawei P40 Pro

Новости технологии:Новые изображения полностью раскрыли вероятный дизайн смартфона, включая подробности конструкции устройства.

Коллекцию изображений неанонсированного флагмана Huawei P40 Pro пополнил инсайдер Teme (@RODENT950), который опубликовал серию качественных рендеров гаджета.

Дизайн Huawei P40 Pro

Дисплей

Судя по опубликованным изображениям, новинку оборудуют дисплеем, загнутым с четырех сторон, и слегка выступающей рамкой, которая, вероятно, выполняет роль защитного бампера, сообщает Phone Arena.

Примечательно, что на рендере практически незаметен "подбородок", хотя ранее представители компании сообщали, что не планируют отказываться от этого элемента из-за "риска случайных нажатий". Диагональ экрана новинки, по имеющейся информации, составит от 6,5 до 6,7 дюйма.

Вырез под фронтальную камеру

Еще одним важным дополнением к предыдущим утечкам стало появление выреза в левом верхнем углу дисплея для двойной селфи-камеры. Это не противоречит ранее опубликованным изображениям защитного стекла. По данным источников сети, вырез сделают в матрице устройства, а стеклянная поверхность защитит датчики от царапин.

Основная камера

На тыльной панели расположен прямоугольный модуль камеры с пятью объективами. Гаджету приписывают сверхширокоугольную оптику и "перископический" объектив с десятикратным оптическим зумом. Рядом расположены LED-вспышка и ToF-сенсор, а также пятая камера, вероятно, предназначенная для макросъемки.

Технические характеристики Huawei P40 Pro

Ожидается, что смартфон на базе мобильной платформы Kirin 990 5G получит как минимум 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом от 128 ГБ, а также ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI.

Дата выхода Huawei P40 Pro

Презентация Huawei P40 Pro, P40 и P40 Lite состоится в Париже в марте 2020 года.