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Google готовит бюджетную версию Pixel 4 (Видео)

Google готовит бюджетную версию Pixel 4 (Видео)
13:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Снаружи смартфон напоминает Pixel 4, однако обладает более демократичными характеристиками.

В сети уже появились изображения нового смартфона. Премьеру ожидают весной 2020 года. Представители Google никак не прокомментировали информацию, однако подтвердили, что компания планирует и в дальнейшем выпускать доступные версии флагманских смартфонов.

Изображения, на которых вроде бы фигурирует будущий гаджет, появились в техноблоге 91Mobiles, сообщает Business Insider.

Особенности смартфона от Google

Ожидается, что устройство будет называться Pixel 4a. Среди характеристик разъем для наушников, сканер отпечатка пальца на задней панели и одинарная основная камера. Кроме того, для селфи камеры предусмотрен круглый вырез, как у Samsung Galaxy S10e. 

Неясно, получит ли Pixel 4a передовые функции Pixel 4, например, возможность управления жестами.

Ранее Google уже выпускал доступные версии своих флагманских смартфонов. Весной 2019 года вышел Pixel 3a, который отличался от "старшего брата" Pixel 3 менее мощным процессором и поликарбонатным корпусом вместо металлического. Однако, некоторые выдающиеся характеристики, например, мощная камера для ночной фотосъемки, сохранились даже в этой модели.

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Реакция Google

Google пока не подтвердила, действительно ли собирается выпускать смартфон Pixel 4a. Однако бывший глава мобильного подразделения Марио Кейроз, который перешел недавно в офис главы Alphabet Сундара Пичаи, отметил, что предоставление части премиальных функций более дешевым моделям – часть политики компании.

Дата анонса

Авторы 91Mobiles считают, что Pixel 4a будет представлен весной на ежегодной конференции разработчиков Google. Там же был представлен и Pixel 3a.

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Google, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Pixel 4, Pixel 4a.
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