Неудивительно, но факт: приложения по борьбе с депрессией оказались бесполезными

Новости технологии:Приложения по борьбе с депрессией на самом деле не работают.

Зайдя в любой магазин приложений, мы с вами увидим, что этих самых приложений сам просто невероятное количество. Сейчас можно найти приложения, которые могут помочь и пригодиться нам буквально в любых ситуациях, в том числе и в борьбе с депрессией. Однако как многие из нас знают, далеко не все существующие программы для наших смартфонов являются действительно полезными. Часть из них это просто пустышки.

И теперь, если верить новому отчёту Лаборатории исследований и предотвращения самоубийств, абсолютно все приложения, которые были созданы для того, чтобы помочь нам справиться с депрессией и предотвращать самоубийства, были в крайней степени неэффективными и содержали в себе неверные и даже нефункциональные советы.

Но на это по большому счёту можно было бы закрыть глаза, ведь все мы разные, и одни советы могут пригодиться определённым людям, в то время как для других они окажутся бесполезными. Но самое неправильное и страшное в соответствующих приложениях это то, что вся контактная информация, которая по своей сути должна связать пользователя с горячей линией, дабы человеку, оказавшемуся на грани самоубийства, оказали необходимую моральную поддержку и помощь, чтобы он сохранил свою жизнь, являлась полностью не рабочей.

Факт того, что правда насчёт данных горячих линий наконец-то выяснилась, заставил руководства App Store и Google Play запустить новую массовую программу, в рамках которой буквально все горячие линии, которые указаны в тех или иных приложениях, будут проверены на работоспособность и достоверность. Главы Apple и Google уже выразили своё сожаление всем тем, чьи близкие ушли из жизни из-за того, что не смогли дозвониться по телефону горячей линии, чтобы получить помощь.

В свою очередь директор Лаборатории исследований и предотвращения самоубийств, Игорь Галынкер, сказал по этому поводу следующее: "Мало того, что в таких приложениях зачастую не может быть абсолютно ничего полезного, на деле же они и вовсе могут представлять довольно высокую опасность для некоторых людей. Заведомо неправильная и нерабочая информация потенциально может привести к крайне ужасным и проблематичным результатам, так что за подобным надо начать активно следить".

Всего в общей сумме указанная выше лаборатория проверила 69 приложений из App Store и Google Play, которые по своей задумки должны помогать бороться с депрессиями и самоубийствами. По итогу выяснилось, что только 5 приложений из 69 действительно могут быть по-настоящему эффективными, так как в них не только указаны действенные и полезные советы, но и их горячая линия действительно работает.

Как бы то ни было, в ближайшее время мы с вами, возможно, сможем увидеть массовую чистку приложений из уже упомянутых магазинов. И в целом это правильно, так как любая контактная информация обязана быть рабочей.