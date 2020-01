Пока оно не доступно для продажи: Dell будет выпускать игровые консоли

Корпорация сообщила, что планирует выйти на рынок игровых консолей и даже показала свой концепт игровой приставки UFO.

Как рассказали в пресс-служба Dell в Украине, новое устройство является воплощением концептуальных разработок, поэтому пока оно не доступно для продажи.

Как известно, в Dell есть свое подразделение Alienware, которое занимается созданием игровых компьютеров и ноутбуков. Поэтому новое устройство должно совместить мощные характеристики аппаратов Alienware, но в форме портативного устройства. Новинка должна дать возможность геймерам играть любимые компьютерные игры ААА-класса, но в более компактном аппарате UFO.

#Dell has announced a portable gaming PC from #Alienware at #CES2020 called the Concept UFO, which looks and functions very similar to a Nintendo Switch. The device will feature a 10th-gen Intel Core processor and Thunderbolt connectivity. Stay tuned for more info.

