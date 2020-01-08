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Пока оно не доступно для продажи: Dell будет выпускать игровые консоли

Пока оно не доступно для продажи: Dell будет выпускать игровые консоли
18:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Во время выставки CES 2020 компания Dell представила несколько интересных новинок.

Корпорация сообщила, что планирует выйти на рынок игровых консолей и даже показала свой концепт игровой приставки UFO.

Как рассказали в пресс-служба Dell в Украине, новое устройство является воплощением концептуальных разработок, поэтому пока оно не доступно для продажи.

Как известно, в Dell есть свое подразделение Alienware, которое занимается созданием игровых компьютеров и ноутбуков. Поэтому новое устройство должно совместить мощные характеристики аппаратов Alienware, но в форме портативного устройства. Новинка должна дать возможность геймерам играть любимые компьютерные игры ААА-класса, но в более компактном аппарате UFO.

Характеристики

UFO получит 8-дюймовый экран с разрешением 1900×1200 пикселей. Он получит съемные контроллеры, что позволит играть в различных режимах, используя его как единую целостную конструкцию с контроллерами, прикрепленными к экрану.

На UFO можно будет смотреть видеоконтент, а также любимые шоу и сериалы. Устройство будет подключаться к внешнему дисплею и играть с помощью съемного контроллера, или используя мышку и клавиатуру, как на любом другом компьютере.

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Наши команды вложили сотни, если не тысячи часов в дизайн и эргономику. Устройство оснащено процессором Intel Core 10-го поколения, а также WiFi, Bluetooth и Thunderbolt для высокопроизводительных игр, работы в сети и подключения к сети.

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Технологии, Dell, Техно, Игровые консоли.
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