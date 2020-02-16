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Mitsubishi выпустила необычные лампы для офисных работников (Видео)

Mitsubishi выпустила необычные лампы для офисных работников (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Японский производитель представил лампы Misola, которые имитируют естественное освещение.

Лампы Misola выполнены в виде потолочных окон. Основную площадь устройства занимает специальная голубая пластина, которая имитирует цвет неба.

Отличительной чертой проекта Mitsubishi является то, что эта система является динамичной. Все элементы лампы в течении дня меняют освещение в зависимости от заданных параметров. Она может имитировать солнечный свет на рассвете, дневной свет, а также закат.

Это не первая попытка симулировать естественный дневной свет с помощью офисных ламп. Издание утверждает, что в большинстве аналогичных систем освещения, лампы распространяют свет во всех направлениях. Система Mitsubishi умнее – она моделирует направленный свет. Таким образом постоянно освещаются только три стороны из четырех, что больше похоже на солнечный свет.

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Цены

Лампы поступят в продажу в октябре 2020 года. Устройства будут продаваться в двух вариациях: с ручным переключением и автоматическим. Первая обойдется 6 200 долларов (ориентировочно 151 800 гривен), а вторая – в 6 800 долларов (около 166 500 гривен).

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Все по теме:

Mitsubishi, Лампы, Дневное освещение, Misola.
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