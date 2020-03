И пусть весь мир подождет: в Японии представили геймерскую мебель

Кажется, гейминг постепенно выходит на новый уровень. Впрочем, точнее сказать – переезжает в другую плоскость. Японский производитель представил геймерскую мебель для "заядлых" игроков.

Предусмотрен даже держатель для смартфона.

Компания Bauhutte не продает именно кровать, зато производит все другие элементы мебели, аксессуары и даже пижаму – само собой, тоже специально созданную для геймеров.

So gaming beds are a real thing (from the Japanese furniture manufacturer Bauhutte) pic.twitter.com/WE2Fi11nZV

— Gaming Humor & News (@VGFGamers) March 3, 2020