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И пусть весь мир подождет: в Японии представили геймерскую мебель

И пусть весь мир подождет: в Японии представили геймерскую мебель
18:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Японский производитель аксессуаров и мебели для любителей виртуальных развлечений представил полноценный набор для игроков, которые вообще не желают вставать с кровати.

Кажется, гейминг постепенно выходит на новый уровень. Впрочем, точнее сказать – переезжает в другую плоскость.  Японский производитель представил геймерскую мебель для "заядлых" игроков. 

Предусмотрен даже держатель для смартфона.

Компания Bauhutte не продает именно кровать, зато производит все другие элементы мебели, аксессуары и даже пижаму – само собой, тоже специально созданную для геймеров.

Детали 

Производитель предлагает целый ряд полок различных конфигураций, включая укороченный игровой стол. Судя по фотографиям, стать киберспортсменом в Dota 2 или CS: GO, не вылезая из кровати, не выйдет – места для клавиатуры и мыши перед мониторами здесь не предусмотрено.

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Аксессуары и элементы мебели придется покупать отдельно. С сайта Bauhutte клиентов переадресовывает на японскую версию Amazon. Например, узкий прикроватный столик обойдется в 3 759 гривен, а особый пуф продают за 4 135 гривен.

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Технологии, Игры, Геймер, Техно, Геймерская мебель.
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