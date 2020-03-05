Скачать
Четверг, 05.03.2020
Коронавирус заставил пересмотреть прогноз роста мировой экономики: МВФ готовит ответные меры
Коронавирус заставил пересмотреть прогноз роста мировой экономики: МВФ готовит ответные меры
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Срыв выставки MWC 2020: когда же представят новые смартфоны Nokia

Срыв выставки MWC 2020: когда же представят новые смартфоны Nokia
04:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:HMD Global объявила новую дату презентации Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2, Nokia 1.3 и "звонилки" на Android.

Компания HMD Global собиралась представить несколько новых устройств Nokia на MWC 2020 в Барселоне, но выставку отменили и мероприятие пришлось перенести.

Глава по продуктам компании Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) опубликовал тизер у себя на странице в Twitter, согласно которому презентация состоится через две недели — 19 марта. Оно пройдёт в Лондоне.

Главным гвоздём программы станет Nokia 8.2 5G. Аппарату приписывают POLED или LCD-дисплей без вырезов и отверстий, выезжающую фронтальную камеру, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, батарею на 3500 мАч, а также новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для сети пятого поколения. Стоить смартфон в Европе должен от 460 евро.

Корпус дал трещину, но камера удар держит: дроп-тест Samsung Galaxy S20 Ultra (Видео)

Ещё на презентации стоит ждать несколько бюджетных устройств (Nokia 5.2, Nokia 1.3), а также кнопочный телефон Nokia 400 со специальной версий ОС Android на борту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Nokia, Смартфоны, HMD Global.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
04 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
05 Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Литве отреагировали на смену главы МИД Украины
В Литве отреагировали на смену главы МИД Украины
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь