Срыв выставки MWC 2020: когда же представят новые смартфоны Nokia

Компания HMD Global собиралась представить несколько новых устройств Nokia на MWC 2020 в Барселоне, но выставку отменили и мероприятие пришлось перенести.

Глава по продуктам компании Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) опубликовал тизер у себя на странице в Twitter, согласно которому презентация состоится через две недели — 19 марта. Оно пройдёт в Лондоне.

Главным гвоздём программы станет Nokia 8.2 5G. Аппарату приписывают POLED или LCD-дисплей без вырезов и отверстий, выезжающую фронтальную камеру, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, батарею на 3500 мАч, а также новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для сети пятого поколения. Стоить смартфон в Европе должен от 460 евро.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020