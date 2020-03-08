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Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max поборолись в дроп-тесте (Видео)

Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max поборолись в дроп-тесте (Видео)
05:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:С Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max провели дроп-тест.

Недавно новый флагман Samsung Galaxy S20 Ultra прошел дроп-тест: смартфон бросали на асфальт с разной высоты, и он показал себя очень достойно. Теперь же авторы канала PhoneBuff провели похожий тест, но уже с соперником — iPhone 11 Pro Max.

И как?

В этом случае использовали роботизированные манипуляторы, которые бросали флагманы на бетонное покрытие с разной высоты и разными сторонами.

При первом же падении задней панелью не выдержал iPhone 11 Pro Max: стеклянная поверхность полностью покрылась трещинами. А вот Samsung Galaxy S20 Ultra отделался парой царапин на торцах.

Падение на грань корпуса оба устройства пережили без потерь — лишь несколько царапин. А вот при падении экраном вниз опять выиграл флагман Samsung: на дисплее iPhone появились трещины, экран конкурента остался целым.

И, наконец, в бонусном тесте смартфоны бросали с высоты до тех пор, пока один из них не «умер». У Galaxy S20 Ultra насчитали 8 жизней: после 8 падения с ним пришлось распрощаться. А вот iPhone 11 Pro Max после такого количества ударов остался в рабочем состоянии.

В результате по сумме баллов за испытания победу одержал Galaxy S20 Ultra, но с минимальным отрывом.

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Дроп-тест, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra.
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