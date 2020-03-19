Глобальный сбой произошел в работе YouTube, который ощутили и в Украине

Новости технологии:В Украине больше всего проблем было зафиксировано в Киеве.

В работе популярного видеохостинга YouTube произошел сбой, который также почувствовали и в Киеве.

Об этом сообщает портал Downdetector.

Как отмечается, проблемы в работе видеохостинга были зафиксированы с 3 до 4 часов утра по киевскому времени.

Большинство пользователей (72%) пожаловались на работу просмотров видео. 21% отметили проблемы с вебсайтом, а 5% - с загрузкой видео на платформу.

Жалобы поступали из США, стран Европы, Японии и других стран.

Как сообщалось ранее, приложение GoogleTranslate для Android отныне имеет возможность преобразовывать аудио в текст.