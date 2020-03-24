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Для Starlink космоса мало: SpaceX развернет на земле миллионы антенн

Для Starlink космоса мало: SpaceX развернет на земле миллионы антенн
02:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:SpaceX развернет сеть из миллиона наземных антенн для Starlink.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала официальное разрешение компании SpaceX Илона Маска на создание сети из миллиона наземных антенн для проекта Starlink.

Об этом пишет CNBC.

До конца не ясно, как будут использоваться эти наземные антенны Starlink. По словам Маска, для их использования не нужно специальных знаний: "Наша цель сделать так, чтобы нужно было выполнить только два действия в любом порядке: нацелить в небо и включить".

Уже сейчас компания вывела на орбиту Земли 350 спутников Starlink. До конца года Илон Маск выведет еще 180 спутников, а в 2021 году планирует запустить тестовую эксплуатацию системы спутникового интернета на территории США и Канады.

О чем речь: 

В 2019 году SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту две партии из 60 спутников Starlink. Всего компания хочет развернуть 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Запущенные спутники в будущем должны создать сеть InternetX. Ранее глава компании Илон Маск заявил, что интернет, раздаваемый со спутников, будет работать в 40 раз быстрее, чем у любого оператора на Земле. Аппараты будут работать на высоте 550 км.

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Интернет, SpaceX, Илон Маск, Starlink.
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