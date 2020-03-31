Трость виртуальной реальности: Microsoft представила новую версию устройства для слабовидящих (Видео)

Новости технологии:Microsoft представила улучшенную версию виртуальной реальности для слепых.

В ней пользователи могут двигать виртуальной тростью не только в горизонтальной плоскости, но и поднимать и опускать ее. Это позволило почти всем участникам тестирования пройти требуемый участок без столкновений, говорится в сообщении Microsoft Research.

Впервые корпорация представила виртуальную реальность для слепых и слабовидящих людей в 2018 году — она получила название Canetroller. Основной элемент системы — трость, с помощью которой пользователь контактирует со средой и определяет наличие препятствий в ней.

В трость вмонтирован вибромотор, который заставляет ее останавливаться при столкновении с преградой. При контакте с тем или иным типом поверхности система передает пользователю ее специфический звук — например, как звучат шаги при ходьбе по тротуарной плитке или по асфальту.

Основным ограничением системы было то, что трость можно было двигать только в горизонтальной плоскости. Это сильно осложняло навигацию в большом пространстве.

В новой версии исследователи расширили возможности трости — теперь ей можно двигать как горизонтально, так и вертикально, а также подтягивать к себе. Это, по словам разработчиков, не только расширило диапазон взаимодействий, но и позволило ставить трость перпендикулярно земле.

Новая система позволяет имитировать контакт с различными поверхностями с помощью установленного в трости вибромотора и заранее записанного звука.

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