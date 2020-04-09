В работе YouTube произошел сбой

Новости технологии:В Украине больше всего проблем было зафиксировано в городе Никополь

В работе популярного видеохостинга YouTube произошел сбой, который также почувствовали в Украине.

Об этом сообщает портал Downdetector.

Как отмечается, проблемы в работе видеохостинга были зафиксированы с 3-х до 6.30 часов по киевскому времени.

Большинство пользователей (69%) пожаловались на работу просмотров видео. 23% отметили проблемы с вебсайтом, а 6% - с логином.

Жалобы поступали из США, Бразилии, стран Европы, Японии и других стран.

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