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Четверг, 09.04.2020
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В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:В Украине больше всего проблем было зафиксировано в городе Никополь

В работе популярного видеохостинга YouTube произошел сбой, который также почувствовали в Украине.

Об этом сообщает портал Downdetector.

Как отмечается, проблемы в работе видеохостинга были зафиксированы с 3-х до 6.30 часов по киевскому времени.

Большинство пользователей (69%) пожаловались на работу просмотров видео. 23% отметили проблемы с вебсайтом, а 6% - с логином.

В веб-версии Instagram появятся личные сообщения

Жалобы поступали из США, Бразилии, стран Европы, Японии и других стран.

Напомним, Facebook выпустил новую версию клиента для Android-устройств с полезным изменением в интерфейсе.

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YouTube, Технологии, Техно, Сбой в YouTube.
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