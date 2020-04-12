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Защита от воды и пыли: Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить IP68

Защита от воды и пыли: Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить IP68
19:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Вскоре смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Несколько дней назад вице-президент Xiaomi Group и исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) написал, что и IP53 достаточно для смартфонов. "Redmi K30 Pro поддерживает IP53, чего достаточно для защиты от брызг. Я думаю, что IP68 не нужен", - подчеркнул представитель компании.

Однако его слова поклонники бренда восприняли в штыки и обрушились с критикой на Лу Вейбинга.

К счастью, он прислушался к словам пользователей и изменил свою позицию, написав в соцсетях: "Поскольку всем очень нравится IP68, мы рассмотрим возможность добавления такого уровня защиты в наших будущих продуктах".

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Надеемся, скоро смартфоны Xiaomi и Redmi можно будет ронять в воду без последствий в виде поломок и ремонтов. Кстати, большинство современных флагманов имеет защиту IP68.

Напомним, в Xiaomi ожидают сильный удар по мировым продажам смартфонов в апреле. По словам финансового директора компании Цзы Чу из-за вспышки Covid-19 продажи телефонов упали в первом квартале 2020 года, однако он не сказал, насколько сильно.

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Все по теме:

Смартфоны, Стандарт, Xiaomi, IP68, Redmi, Лу Вейбинг, Redmi K30 Pro, IP53, Xiaomi Group, Redmi K30 Pro Zoom Edition.
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