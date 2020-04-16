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СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
19:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Sony пока не сообщала об изменениях в планах по запуску PlayStation 5, но, по словам инсайдеров, компания готовится минимизировать риски.

Если верить Bloomberg, то объемы производства PlayStation 5 будут меньше, чем у PlayStation 4. Компания не страдает от нехватки комплектующих, но кризис, связанный с эпидемией, и цена консоли могут повлиять на потребительский спрос. Потому Sony решила не спешить, и запустить поколение с относительно небольшой партией приставок.

По словам источников, до конца текущего финансового года (март 2021 года) компания планирует произвести от 5 до 6 миллионов консолей. Для сравнения: за первые полгода Sony успела продать 7.5 миллионов приставок PlayStation 4.

Производство планируют начать в июне, но карантин и ограничения в перемещении граждан вызывают проблемы. Например, источник сообщает, что директора компании до сих пор не встретились для решения ключевых моментов. К тому же инженеры Sony не могут прилетать на сборочные заводы, чтобы контролировать процесс.

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В прошлом Bloomberg уже сообщали о проблемах с поставками компонентов для PlayStation 5. Если вопрос и успели решить, то коронавирус поднес новых испытаний. Компания уже перенесла релиз двух эксклюзивных проектов, которые планировали выпустить в апреле. В итоге The Last of Us 2 придется ждать дольше, и разработчики пока не уточнили сколько.

Напомним, недавно Sony провела презентацию PlayStation 5 для разработчиков, рассказав о характеристиках и особенностях приставки. На презентации PlayStation 5 разработчики компании затронули и тему обратной совместимости, которая в итоге обескуражила поклонников компании, и японцам пришлось объясняться.

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Sony, PlayStation 5, The Last of Us 2.
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