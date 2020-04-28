Не уступает технологии полисомнографии: Withings выпустили новый гаджет

Новости технологии:В компании утверждают, что их датчик по качеству не уступает технологии полисомнографии, которая установлена в больницах.

Французский производитель электроники Withings выпустил устройство для отслеживания апноэ во сне — симптома, во время которого прекращается вентиляция легких на 10 и более секунд, пока человек спит.

Withings добавила датчик для отслеживания апноэ в новую версию системы анализа сна Sleep Analyze. Работоспособность устройства проверена в рамках ряда клинических испытаний, которые проводились на пациентах с апноэ сна в больницах Франции и Бельгии.

Кроме апноэ, датчики будут отслеживать дыхание человека, его движения, частоту сердечных сокращений и циклы сна. Основная цель устройства — сделать сон человека качественней, для этого Sleep Analyze, после анализа состояния человека ночью, дает советы по стабилизации сна. Кроме того, Sleep Analyze подключается к системе умного дома и может автоматически включать свет, когда подходит наиболее выгодная для пробуждения фаза, а также включать кофеварку.

Новая версия Sleep Analyze доступна для покупки в Европе с 28 апреля 2020 года. Стоимость устройства составляет от $150.