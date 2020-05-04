В сети появились "живые" снимки смартфона LG Velvet (Фото, Видео)

Новости технологии:В сети появились "живые" фото новинки LG Velvet, сделанные, похоже, в магазине в Южной Корее.

Уже через несколько дней, 7 мая, компания LG официально представит свой новый смартфон LG Velvet.

В принципе, благодаря утечкам и самой LG мы уже знаем, как будет выглядеть смартфон и что у него внутри.

И опубликованные снимки это лишь подтверждают: вырез-капелька для фронтальной камеры, изогнутый по бокам дисплей, тройная основная камера с модулями в виде капель дождя.

В общем, дизайн довольно симпатичный, LG Velvet точно отличается от конкурентов, но все-таки называть его какой-то революцией язык не поворачивается. Для LG - да, это свежий глоток воздуха, но для рынка смартфонов в общем - вряд ли.

Кстати, на одном из снимков есть характеристики устройства: 6,8-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 точек), процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, 16 Мп фронтальная камера и тройная основная с модулями на 48, 8 и 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Габариты LG Velvet 167,2×74,1×7,9 мм, вес - 180 г.

Напомним, корейское национальное радиоагентство (NRRA) сертифицировало интересный аксессуар для смартфона LG Velvet. Это специальный чехол под номером LM-G905N, который сможет превратить обычный смартфон в складной.