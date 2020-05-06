Еще одна новинка: Microsoft выпустила беспроводные наушники

Новости технологии:Компания Microsoft решила показать все свои новинки в один день.

После презентации ноутбуков Surface Book 3 и Surface Go 2, производитель показал еще один продукт – новые беспроводные наушники Surface Headphones 2.

Как передает theverge.com, внешне Surface Headphones 2 не слишком отличаются от предыдущей модели. Однако, производитель улучшил характеристики, в частности, существенно увеличил батарею.

Чем интересна новинка

Как и предшественник, новинка имеет функцию активного шумоподавления. И сейчас инженеры добавили активное подавление шума для внешних голосов.

Также улучшили автономность наушников. Вместе с кейсом производитель обещает до 24 часов. Быстрая зарядка за пять минут дает час воспроизведения музыки.

В остальном производитель сохранил характеристики предшественника. Новинка тоже оснащена 40-мм драйверами "Free Edge". Есть поддержка Bluetooth 5.0 и кодека Qualcomm aptX.

При этом Microsoft обновила амбушюры, в новые модели их можно вращать на 180 градусов. Это удобно, если пользователь носит наушники на шее.

Цена

Surface Headphones 2 поступят в продажу 12 мая. Их стоимость составляет 250 долларов (6 700 гривен).