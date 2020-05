Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались

Компания HMD Global привезла в Украину смартфон Nokia 5.3.

Это бюджетник с дизайном, как у топовой модели Nokia 8.3 5G. Аппарат имеет 6.55-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и вырезом-капелькой для 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Работает Nokia 5.3 под управлением процессора Snapdragon 655, а питается от аккумулятор на 4000 мАч. В смартфоне установлено 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Он может похвастаться камерой с четырьмя модулями на 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, NFC-модулем и несколькими расцветками корпуса.

Push the boundaries of photography with Nokia 5.3 quad camera and advanced AI imaging - no matter the time of day.

