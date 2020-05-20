Но это еще не точно: OnePlus готовит к выходу новый смарт-телевизор

Новости технологии:Компания OnePlus в прошлом году выпустила свой первый смарт-телевизор, а сейчас, похоже, готовит к выходу его обновлённую версию.

Журналисты издание 9to5Google заметили новую модель 1+ TV LED в базе данных Bluetooth SIG. Она проходит с кодовым номером 55UA0A00.

Судя по всему, число 55 обозначает диагональ дисплея. Ещё телевизор должен получить обновлённый процессор MediaTek.

Скорее всего, какой-то из модельного ряда 2019 года, ведь актуальная версия работает на чипе трёхлетней давность. Кстати, кроме телевизора, Bluetooth-сертификацию также прошёл пульт управления 1+ Remote Control.

Даты анонса нового телевизора OnePlus пока нет. Возможно, его представят в июле вместе с первыми TWS-наушниками и недорогим смартфоном OnePlus Z.