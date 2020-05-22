В новых смартфонах Huawei внедрят NFC-платежи

Новости технологии:Пока это будет не фирменный сервис Huawei Pay.

Huawei продолжает развивать свою систему без сервисов Google. Компания уже несколько месяцев продаёт в Украине смартфоны с фирменным магазином AppGallery, а сейчас также собирается запустить NFC-платежи.

Что известно

Об этом заявило украинское представительство Huawei во время онлайн-конференции. Бесконтактная оплата появится в AG-смартфонах в третьем квартале этого года. К сожалению, пока это будет не фирменный сервис Huawei Pay, а совместный проект с одной из платёжных систем. Возможно с Portmone или, например, Leo.

Напоминаем, компания Huawei представила первый в мире роутер с NFC-приемником для быстрого спаривания устройств.