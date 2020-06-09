OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров

Вчера компания OnePlus объявила дату анонса нового смарт-телевизора OnePlus TV. Как оказалось, это будет не одно устройство, а целая линейка.
Речь идёт о бюджетных телевизорах с хорошими характеристиками и дисплеями от 32 до 55 дюймов. Согласно новому постеру, самая дешёвая версия будет стоить в районе 10999-19999 рупий. То есть это где-то 145-265 долларов США.
Для сравнения, первый смарт-телевизор компании сейчас продают с ценником от 985 долларов США.
The price of the New OnePlus TV Series will be starting from ₹1X,999.
Can you guess the price
Get notified: https://t.co/UiyKu2a8CU pic.twitter.com/3Z1AdXK6J2
— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 9, 2020
Новинки точно будут работать на операционной системе Android TV. Также телевизорам приписывают новый процессор MediaTek и тонкие корпуса.