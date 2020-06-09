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OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров

OnePlus готовит к выходу недорогую линейку смарт-телевизоров
13:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Ккомпания OnePlus готовит к выпуску не один смарт-телевизор, а целую линейку.

Вчера компания OnePlus объявила дату анонса нового смарт-телевизора OnePlus TV. Как оказалось, это будет не одно устройство, а целая линейка.

Речь идёт о бюджетных телевизорах с хорошими характеристиками и дисплеями от 32 до 55 дюймов. Согласно новому постеру, самая дешёвая версия будет стоить в районе 10999-19999 рупий. То есть это где-то 145-265 долларов США. 

Для сравнения, первый смарт-телевизор компании сейчас продают с ценником от 985 долларов США.

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Новинки точно будут работать на операционной системе Android TV. Также телевизорам приписывают новый процессор MediaTek и тонкие корпуса.

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Все по теме:

Гаджеты, Телевизор, Технологии, Техно, OnePlus, смарт-телевизор, OnePlus TV.
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