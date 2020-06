"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)

Глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал у себя в Twitter первый тизер аппарата, на котором показан логотип компании в новом бирюзовом цвете. До этого момента все смартфоны OnePlus выходили на рынок с красным знаком "1+".

Также Лау добавил хэштег New Beginnings (с англ. Новые начинания) c намёком на скорый анонс новинки.

Кстати, по слухам, презентация устройства состоится в Индии уже в начале следующего месяца.

Who's ready for something new from @oneplus? #NewBeginnings pic.twitter.com/EOCiJZVrTU

— Pete Lau (@PeteLau) June 22, 2020