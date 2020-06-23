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"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)

"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
12:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Мы уже не раз писали, что компания OnePlus собирается выпустить недорогой смартфон под названием Nord. Сейчас производитель официально подтвердил выход устройства.

Глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал у себя в Twitter первый тизер аппарата, на котором показан логотип компании в новом бирюзовом цвете. До этого момента все смартфоны OnePlus выходили на рынок с красным знаком "1+".

Также Лау добавил хэштег New Beginnings (с англ. Новые начинания) c намёком на скорый анонс новинки.

Кстати, по слухам, презентация устройства состоится в Индии уже в начале следующего месяца.

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Напомним, OnePlus Nord должен получить плоский 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, вырез для камеры по центру, процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 5G-модем, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, а также батарею на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой и, возможно, основную камеру с четырьмя модулями. Стоить аппарат будет в районе 400 евро.

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Все по теме:

Тизер, OnePlus, OnePlus Z, OnePlus Nord.

Автор:

Телеграф
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