"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)

Мы уже не раз писали, что компания OnePlus собирается выпустить недорогой смартфон под названием Nord. Сейчас производитель официально подтвердил выход устройства.

Глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал у себя в Twitter первый тизер аппарата, на котором показан логотип компании в новом бирюзовом цвете. До этого момента все смартфоны OnePlus выходили на рынок с красным знаком "1+".

Также Лау добавил хэштег New Beginnings (с англ. Новые начинания) c намёком на скорый анонс новинки.

Кстати, по слухам, презентация устройства состоится в Индии уже в начале следующего месяца.

Напомним, OnePlus Nord должен получить плоский 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, вырез для камеры по центру, процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 5G-модем, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, а также батарею на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой и, возможно, основную камеру с четырьмя модулями. Стоить аппарат будет в районе 400 евро.