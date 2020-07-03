В macOS Big Sur Apple обещает помочь быстрее устанавливать обновления для ПО: каким образом

Журналисты американского издания 9to5Mac нашли на сайте Apple упоминание одной полезной функции, которую добавят в macOS Big Sur. Теперь можно будет устанавливать необходимые обновления для программного обеспечения в фоновом режиме.

Итак, в новой системе появится возможность не только скачивать обновления ПО в фоновом режиме, но и устанавливать его. То есть во время этого процесса пользователи смогут и дальше работать с устройством.

Сейчас так делать нельзя. Apple обещает, что обновления станут не только простыми, но и более быстрыми.

К сожалению, как будет реализована новая функция - информации пока нет. Кстати, такая возможность сейчас есть в операционной системе Android.

Напомним, macOS Big Sur получила изменённый дизайн, который очень напоминает iOS. Инженеры перерисовали все окна и добавили в них прозрачности. Ещё эта версия системы может похвастаться обновлёнными виджетами, новым центром управления, а также обновлённым браузером Safari и фирменным приложением Maps.

Кстати, macOS Big Sur уже доступна для разработчиков, а релиз Public Beta должен состояться в этом месяце. Стабильное ПО, как обычно, выпустят осенью.