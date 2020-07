Нет "рабам" и "черному списку": Twitter заменит некоторые слова на фоне протестов в США

Инженерное подразделение опубликовал список слов, которые сейчас используются в программировании и от которых хотят отказаться в компании. К таким словам относятся "хозяин", "раб" и "черный список".

Чтобы сделать язык программирования "более инклюзивным", компания будет использовать слова "лидер - последователь", "список разрешений", "ведущий-ведомый".

Как сообщает ВВС, эксперты считают, что такая замена требует "месяцев работы и миллионы долларов".

Inclusive language plays a critical role in fostering an environment where everyone belongs. At Twitter, the language we have been using in our code does not reflect our values as a company or represent the people we serve. We want to change that. #WordsMatter https://t.co/JVO8968B7K

— Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020