Нет "рабам" и "черному списку": Twitter заменит некоторые слова на фоне протестов в США

В рамках борьбы с расизмом во всем мире из кода программирования Twitter уберут термин "черный список", "раб" и "хозяин".

Инженерное подразделение опубликовал список слов, которые сейчас используются в программировании и от которых хотят отказаться в компании. К таким словам относятся "хозяин", "раб" и "черный список".

Чтобы сделать язык программирования "более инклюзивным", компания будет использовать слова "лидер - последователь", "список разрешений", "ведущий-ведомый".

Как сообщает ВВС, эксперты считают, что такая замена требует "месяцев работы и миллионы долларов".

Inclusive language plays a critical role in fostering an environment where everyone belongs. At Twitter, the language we have been using in our code does not reflect our values as a company or represent the people we serve. We want to change that. #WordsMatter https://t.co/JVO8968B7K — Twitter Engineering (@TwitterEng) July 2, 2020

Отметим, данные изменения в политике происходят на фоне массовых протестов по всему миру после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

На фоне этих протестов десятки компаний отказываются от старых логотипов, содержащих расовые стереотипы, от использования слов и слоганов, которые могут быть истолкованы как оскорбление или намек на принадлежность к той или иной расе.