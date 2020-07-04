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Нет "рабам" и "черному списку": Twitter заменит некоторые слова на фоне протестов в США

Нет "рабам" и "черному списку": Twitter заменит некоторые слова на фоне протестов в США
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф zn.ua
В рамках борьбы с расизмом во всем мире из кода программирования Twitter уберут термин "черный список", "раб" и "хозяин".

Инженерное подразделение опубликовал список слов, которые сейчас используются в программировании и от которых хотят отказаться в компании. К таким словам относятся "хозяин", "раб" и "черный список".

Чтобы сделать язык программирования "более инклюзивным", компания будет использовать слова "лидер - последователь", "список разрешений", "ведущий-ведомый".

Как сообщает ВВС, эксперты считают, что такая замена требует "месяцев работы и миллионы долларов".

Отметим, данные изменения в политике происходят на фоне массовых протестов по всему миру после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Американский словарь Merriam-Webster добавит изменения к понятию "расизм"

На фоне этих протестов десятки компаний отказываются от старых логотипов, содержащих расовые стереотипы, от использования слов и слоганов, которые могут быть истолкованы как оскорбление или намек на принадлежность к той или иной расе.

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Все по теме:

Расизм, Язык, Программирование, Twitter.

Автор:

Телеграф
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