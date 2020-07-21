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Reels от Facebook появится в 50 странах мира

Reels от Facebook появится в 50 странах мира
Обновлено 06:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Facebook поделились планами по запуску сервиса Reels. Изначально его планируют запустить в странах, власти которых объявили о запрете китайского сервиса TikTok, обладающего схожим функционалом. Об этом сообщает CNN.

Сервис Reels от Facebook появится в США и еще 50 странах. О решении было объявлено всего лишь через неделю после того, как данный сервис начали тестировать в Индии.

Власти этой страны ввели запрет на использование TikTok и ряда других китайских приложений после обострения конфликта в районе долины Галван в Ладакхе. C индийской стороны тогда погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих. 

Спустя всего несколько дней после решения властей Индии, об аналогичном решении объявил и президент США Дональд Трамп.

Reels это сервис, который позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео, на которые можно наложить музыку или другие эффекты. Официальная дата старта пока остается неизвестной. 

"Мы всегда внимательно прислушиваемся к желаниям пользователей, всегда хотим внедрить инновации, которые улучшат опыт пользования наших платформ. Другие социальные сети - это крупные конкуренты. однако мы уверены, что Instagram уникален и соответствует требованиям нашей аудитории",  - отметили в компании.

Instagram не единственная компания, которая метит на место TikTok. Конкурента платформе разрабатывает и популярный видеохостинг YouTube, его детище Shorts готовят к релизу до конца этого года. Тем не менее, ни одна из этих компаний пока не давала публичных комментариев относительно старта своих платформ. 

"Приятно наблюдать за тем, как другие компании ценят творческий опыт, которым занимается TikTok. Мы всегда были убеждены, что открытая конкуренция предоставит огромные преимущества пользователям", - отметили в компании. 

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Facebook, TikTok, Reels.

Автор:

Телеграф
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