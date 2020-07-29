Дождались: Xiaomi Mi 10 получил стабильную версию MIUI 12 и в Европе

Стабильная версия MIUI 12 для смартфона вышла еще месяц назад, но в Европу прошивка добралась только сейчас.

Компания Xiaomi уже начала обновлять смартфоны. Распространение происходит волнами. Номер сборки обновления - V12.0.1.0.QJBEUXM, и весит оно около 3 ГБ.

В систему добавили актуальный патч безопасности и все изменения оболочки MIUI 12. Обновление состоит из многих новых функций и улучшений. Например: новый интерфейс, новые виджеты для Always On Display, обновленная анимация, расширенные настройки конфиденциальности, поддержка темной темы, анимированные иконки, функция Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое.

Также улучшили панель приложений, камеру и добавили новый инструментарий.

Напомним, Xiaomi Mi 10 вышел в свет в марте этого года. Гаджет оснастили 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 865, мощным аккумулятором на 4780 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Аппарат получил NFC-модуль, фронтальную камеру на 20 Мп и основную с четырьмя модулями на 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.