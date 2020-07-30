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Virgin Galactic показала интерьер своего туристического космического корабля

Virgin Galactic показала интерьер своего туристического космического корабля
Обновлено 01:55 Сегодня Телеграф Фото: virgingalactic
Компания Virgin Galactic 28 июля провела виртуальную презентацию, в ходе которой обнародовала снимки интерьера космического корабля для частных полетов.

На снимках заметно, что в салоне находятся шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна. Кресла смогут менять положение и угол наклона в зависимости от этапа полета. Их также снабдят дисплеями, на которых будет выводиться информация о путешествии. 

Кресла также адаптированы под разнообразные потребности путешественников. В салоне предусмотрено динамическое освещение. 

Интерьер космического корабля Virgin Galactic

Возле сидений расположены иллюминаторы. 

Кресла космического корабля Virgin Galactic

Многочисленные видеокамеры будут документировать полет, некоторые записи путешественники получат сразу по возвращению на Землю. 

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Пять ремней с единым креплением зафиксируют положение туристов, пока они будут находиться в невесомости. 

Внутренняя часть кабины имеет мягкую обшивку. 

Virgin Galactic планировала провести первый коммерческий полет в 2020 году. В июне даже были проведены испытания VSS Unity, в ходе которых самолет вывел корабль на высоту около 15 км, после чего он самостоятельно достиг суборбитального пространства, а затем спланировал на Землю. 

А в прошлом году Virgin Galactic совместно с американским производителем одежды Under Armour представила костюмы для космических туристов

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Все по теме:

Космос, Virgin Galactic, VSS Unity.

Автор:

Телеграф
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