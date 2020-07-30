Virgin Galactic показала интерьер своего туристического космического корабля

Компания Virgin Galactic 28 июля провела виртуальную презентацию, в ходе которой обнародовала снимки интерьера космического корабля для частных полетов.

На снимках заметно, что в салоне находятся шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна. Кресла смогут менять положение и угол наклона в зависимости от этапа полета. Их также снабдят дисплеями, на которых будет выводиться информация о путешествии.

Кресла также адаптированы под разнообразные потребности путешественников. В салоне предусмотрено динамическое освещение.

Возле сидений расположены иллюминаторы.

Многочисленные видеокамеры будут документировать полет, некоторые записи путешественники получат сразу по возвращению на Землю.

Пять ремней с единым креплением зафиксируют положение туристов, пока они будут находиться в невесомости.

Внутренняя часть кабины имеет мягкую обшивку.

Virgin Galactic планировала провести первый коммерческий полет в 2020 году. В июне даже были проведены испытания VSS Unity, в ходе которых самолет вывел корабль на высоту около 15 км, после чего он самостоятельно достиг суборбитального пространства, а затем спланировал на Землю.

А в прошлом году Virgin Galactic совместно с американским производителем одежды Under Armour представила костюмы для космических туристов.