Apple сертифицировала сразу три аккумулятора для "умных" часов Apple Watch Series 6

Вместе с новыми смартфонами iPhone 12 дебютируют "умные" часы Apple Watch Series 6. Чем ближе дата анонса - тем больше в сети появляется подробностей о новой модели.

Так, Apple Watch Series 6 появились на сайтах ряда сертификационных организаций, включая Ведомство по безопасности Кореи (Safety Korea) и 3C (China Compulsory Certificate). Причем Apple сертифицировала сразу три аккумулятора для часов.

Модель A2327 получила емкость 303,8 мАч, модель A2345 - 265,9 мАч, а A2306 - 262,9 мАч. Скорее всего, это будут разные версии часов с разными размерами и с поддержкой сотовой связи и без.

Для сравнения, у Apple Watch Series 5 аккумулятор емкостью 296 мАч, а у Apple Watch Series 4 - 279 мАч.

Как сообщалось ранее, Apple Watch Series 6 научат измерять уровень кислорода в крови. Apple Watch Series 6 также приписывают OLED экран, обновленный процессор, функцию отслеживания сна, несколько размеров и версии с разными материалами корпуса.

Также, в сети уже несколько раз появлялась информация, что новые iPhone в этом году задержатся. Сейчас Apple подтвердила слухи.