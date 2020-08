Это точно: Huawei объявила дату презентации HDC 2020

Согласно официальному посту, Huawei Developer Conference 2020 будет проведена с 10 по 12 сентября в Китае.

Главное, что будет представлено, так это будет их новая фирменная оболочка EMUI 11. Она будет основана на операционной системе Android 11 с открытым исходным кодом и получит повышенную производительность приложений, новые возможности для управления умным домом, а также интересную функцию. Благодаря ей можно будет отвечать на голосовые или видеозвонки с помощью любого устройства, у которого есть камера, динамик и микрофон.

Также, на HDC 2020 должны представить анонс фирменной системы HarmonyOS 2.0, и обновленный пакет приложений Huawei Mobile Services Core 5.0 (HMS Core 5.0). Его, кстати, недавно выпустили для разработчиков на глобальном рынке. Он включает в себя 7 новых видов услуг, а также поддержку более 10 новых дистрибуционных платформ.

#HDC2020 is coming… it’s time to experience a fully connected, intelligent world.

Want in? Save the Date now: 10-12 September 2020.#Huawei pic.twitter.com/OMc6k13aQC

