Vivo назвала дату презентации серии устройств iQOO 5

Новые гаджеты из серии iQOO 5 представят 17 августа в Китае. Информации о "составе" презентации пока нет.

Благодаря официальным тизерам, известно, что компания представит флагманский смартфон, который получит массу отличных характеристик. Во-первых новое устройство получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1.

Во-вторых флагман оснастили сверхбыстрой зарядкой Super FlashCharge с мощностью в 120 Вт. Возможности зарядки: она зарядит аккумулятор на 4000 мАч на 50% за 5 минут.

