Xiaomi Mi 10 Pro+: новые подробности о будущей новинке

Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал на своей странице в Twitter изображения официального чехла для новинки.

Снимок показывает, что смартфон получит большую основную камеру, а надпись 100X Infinity Zoom намекает на функцию 100-кратного приближения изображения. Такую возможность уже есть в смартфоне Galaxy S20 Ultra.

Напомним, смартфону также приписывают "дырявый" OLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц, камеру на 108 Мп, чип Snapdragon 865 или 865+, а также аккумулятор на 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт. Плюс ко всему, гаджет сможет похвастаться специальным игровым режимом.

Yeah... smartphone cameras are taking over

This is alleged Xiaomi Mi 10 Pro Plus case with “100x Infinity Zoom” text

via @playfuldroid pic.twitter.com/tC0tU5Owy3

— Ben Geskin (@BenGeskin) August 3, 2020