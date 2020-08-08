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Видимо, процесс запущен: вероятный анонс Call of Duty 2020 уже близко

Видимо, процесс запущен: вероятный анонс Call of Duty 2020 уже близко
16:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Activision уже не раз намекала, что анонс Call of Duty 2020 может пройти внутри королевской битвы Warzone. И видимо это так и будет, ведь игроки начали получать странные сообщения во время игры.

Игроки Call of Duty Warzone столкнулись с сообщениями в виде глюков, которые появляются во время участия в королевской битве. В мешанине из пикселей можно разобрать "Know your history" (Знай свою историю, — англ.) и "обречены на ее повторение".

Видимо, это такая отсылка на цитату Джорджа Сантаяны: "Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение".

По слухам, новая Call of Duty перезапустит под серию Black Ops и получит подзаголовок Cold War. Действия игры развернутся в период холодной войны между США и СССР, так что сообщение на двух языках противоборствующих сторон более чем логично.

Также, Activision начала рассылать "подарки" для блогеров. Например, в Twitter-аккаунте Call of Duty News появился снимок ящика, который прислала компания. А на посылке записка с надписью: "Не открывать до 10 августа 2020".

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Подобные акции стали "визитной карточкой" Activision, и компания уже не раз анонсировала игры таким образом. Так что в указанную дату геймеров может ждать анонс новой Call of Duty.

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Технологии, Игра, Call of Duty, Activision, Техно.

Автор:

Телеграф
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