Видимо, процесс запущен: вероятный анонс Call of Duty 2020 уже близко

Activision уже не раз намекала, что анонс Call of Duty 2020 может пройти внутри королевской битвы Warzone. И видимо это так и будет, ведь игроки начали получать странные сообщения во время игры.

Игроки Call of Duty Warzone столкнулись с сообщениями в виде глюков, которые появляются во время участия в королевской битве. В мешанине из пикселей можно разобрать "Know your history" (Знай свою историю, — англ.) и "обречены на ее повторение".

Видимо, это такая отсылка на цитату Джорджа Сантаяны: "Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение".

По слухам, новая Call of Duty перезапустит под серию Black Ops и получит подзаголовок Cold War. Действия игры развернутся в период холодной войны между США и СССР, так что сообщение на двух языках противоборствующих сторон более чем логично.

Также, Activision начала рассылать "подарки" для блогеров. Например, в Twitter-аккаунте Call of Duty News появился снимок ящика, который прислала компания. А на посылке записка с надписью: "Не открывать до 10 августа 2020".

So.......... This just arrived from Activision. “Do not open this crate until August 10 at 12PM ET.” pic.twitter.com/scFTmAMZlt — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020

Подобные акции стали "визитной карточкой" Activision, и компания уже не раз анонсировала игры таким образом. Так что в указанную дату геймеров может ждать анонс новой Call of Duty.