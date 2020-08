Видимо, процесс запущен: вероятный анонс Call of Duty 2020 уже близко

Игроки Call of Duty Warzone столкнулись с сообщениями в виде глюков, которые появляются во время участия в королевской битве. В мешанине из пикселей можно разобрать "Know your history" (Знай свою историю, — англ.) и "обречены на ее повторение".

Видимо, это такая отсылка на цитату Джорджа Сантаяны: "Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение".

По слухам, новая Call of Duty перезапустит под серию Black Ops и получит подзаголовок Cold War. Действия игры развернутся в период холодной войны между США и СССР, так что сообщение на двух языках противоборствующих сторон более чем логично.

Также, Activision начала рассылать "подарки" для блогеров. Например, в Twitter-аккаунте Call of Duty News появился снимок ящика, который прислала компания. А на посылке записка с надписью: "Не открывать до 10 августа 2020".

So..........

This just arrived from Activision.

“Do not open this crate until August 10 at 12PM ET.” pic.twitter.com/scFTmAMZlt

— Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020