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Не только MateBook X Pro: Huawei готовит новый ноутбук MateBook X

Не только MateBook X Pro: Huawei готовит новый ноутбук MateBook X
12:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Huawei в начале этого года выпустила ноутбук MateBook X Pro, который на днях начал продаваться в Украине, а сейчас собирается показать еще одну модель из этой линейки.

По словам китайского инсайдера, новинка будет тоньше и легче актуальной модели.

Ноутбук еще сможет похвастаться поддержкой Wi-Fi 6, а также сенсорным дисплеем с технологией Free Touch, которая будет распознавать силу нажатий. Речь идет про аналог 3D Touch в iPhone. К сожалению, спецификации ноутбука инсайдер не сообщил.

Если все пойдет по плану, то новый MateBook X анонсируют вместе с флагманской линейкой смартфоном Huawei Mate 40 в октябре.

Huawei MateBook X

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Как сообщалось ранее, популярный инсайдер раскрыл подробности дальнейших новинок от компании Huawei.

Также, компания Huawei огласила дату проведения конференции для разработчиков HDC 2020. Об этом они объявили на своей странице в Twitter.

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Все по теме:

Huawei, Ноутбук, Huawei MateBook X.

Автор:

Телеграф
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