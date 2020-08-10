Не только MateBook X Pro: Huawei готовит новый ноутбук MateBook X

Компания Huawei в начале этого года выпустила ноутбук MateBook X Pro, который на днях начал продаваться в Украине, а сейчас собирается показать еще одну модель из этой линейки.

По словам китайского инсайдера, новинка будет тоньше и легче актуальной модели.

Ноутбук еще сможет похвастаться поддержкой Wi-Fi 6, а также сенсорным дисплеем с технологией Free Touch, которая будет распознавать силу нажатий. Речь идет про аналог 3D Touch в iPhone. К сожалению, спецификации ноутбука инсайдер не сообщил.

Если все пойдет по плану, то новый MateBook X анонсируют вместе с флагманской линейкой смартфоном Huawei Mate 40 в октябре.

Как сообщалось ранее, популярный инсайдер раскрыл подробности дальнейших новинок от компании Huawei.

Также, компания Huawei огласила дату проведения конференции для разработчиков HDC 2020. Об этом они объявили на своей странице в Twitter.