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Расширение линейки: OnePlus создает еще один бюджетник

Расширение линейки: OnePlus создает еще один бюджетник
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Производитель гаджетов OnePlus работает над бюджетным смартфонов, имеющий 18-ваттную зарядку.

Компания OnePlus работает над значительным расширением своей линейки устройств. Ранее компания представила "среднебюджетник" OnePlus Nord, а сейчас создает еще более дешевую новинку.

В базе данных сертификации TÜV Rheinland заметили неизвестный аппарат от OnePlus. Новинка, гласит утечка, будет иметь поддержку 18-ваттной зарядки. Для сравнения, сейчас во всех последних смартфонах производителя используется технология Warp Charge 30T с мощностью в 30 Вт.

Скорее всего, речь идет о бюджетной модели с кодовым названием OnePlus Billie, которому приписывают дисплей с отверстием, двойную или тройную основную камеру, а также процессор Snapdragon 690, который является преемником Snapdragon 675. В чип встроен 5G-модем, он работает на максимальной частоте 2.0 ГГц.

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Когда выпустят смартфон и сколько он будет стоить, пока неизвестно.

Напомним, компания OnePlus представила ежемесячное обновление для своих последних топовых смартфонов. Прошивка вышла в Европе с номерами OxygenOS 10.5.10 и OxygenOS 10.5.12 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно.

Немецкий инсайдер Max J сообщил, что компания готовит новую расцветку смартфона OnePlus Nord - речь идет о новом сером цвете. Новый вариант назовут Grey Ash.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Аккумулятор, Зарядка, OnePlus.

Автор:

Телеграф
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