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Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops Cold War: первый трейлер (Видео)

Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops Cold War: первый трейлер (Видео)
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
После множества утечек и намеков от самой Activision, геймеры увидели официальный полный тизер Call of Duty: Black Ops Cold War.

Activision закончила кормить игроков туманными намеками и показала полный тизер новой Call of Duty, которая, как и ожидалось, получила подзаголовок Cold War.

В ролике "Знай свою историю" рассказали об этапах холодной войны.

Текст читает бывший сотрудник КГБ Юрий Безменов, который рассказывает о плане СССР по разрушению США, в который входит деморализация, дестабилизация, кризис и нормализация проблем. Ко всему в ролике повторяется фраза, которая мелькала в Call of Duty: Warzone: "Знай свою историю, или будь обречен на ее повторение". Аналогичные предостерегающие надписи уже появлялись в Call of Duty: Warzone.

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В трейлере не нашлось места для геймплейных кадров или кат-сцены, но Activision объявила дату презентации, на которой игроки смогут их увидеть. Уже 26 августа пройдет мировая премьера игры с подробностями о Call of Duty: Black Ops Cold War, где, возможно, объявят дату релиза.

Как сообщалось ранее, игроки Call of Duty Warzone столкнулись со странным сообщениями в виде глюков.

Также, в пятом сезоне "Call of Duty: Warzone" и "Modern Warfare" появится новая фракция.

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Все по теме:

Трейлер, Call of Duty, Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War.

Автор:

Телеграф
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