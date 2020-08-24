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Новые подробности о The Lord of the Rings Gollum: первый трейлер (Видео)

Новые подробности о The Lord of the Rings Gollum: первый трейлер (Видео)
22:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В сети появился постановочный ролик проекта The Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment. Также публике рассказали подробности об игре, в которой сочетаются элементы стелса, паркура в традициях Prince of Persia и моральные дилеммы.

В начале года в Сети появились первые скриншоты стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Теперь же Daedalic Entertainment выпустили первый трейлер проекта.

Геймплейных кадров не завезли, но ролик дает представление о мрачном и слегка карикатурном настрое игры. Голум не выглядит, как киношное воплощение, но разработчики изначально говорили, что будут следовать собственному видению. В конце ролика демонстрируется вулкан Оро́друин (Роковая Гора), извержение которого знаменует возвращение Саурона в Мордор.

Вместе с трейлером разработчики поделились и первыми подробностями. В разговоре с IGN ведущий гейм-дизайнер Мартин Уилкс сравнил игру с "Принцем Персии", но акцент все же делается на скрытном прохождении. Голум маленький, потому большую часть времени будет обходить врагов, но разработчики оставили возможность атаковать противников.

"Если вам нужно сравнение, то ближе всего будет Prince of Persia. Это в основном небоевая игра, но Голлум сможет незаметно уничтожать врагов. Однако это непросто и всегда будет сопряжено с большими трудностями и риском. Мы хотим, чтобы игроки тщательно взвешивали действия. В конце концов, сильные стороны Голлума заключаются в хитрости, а не в бою", - говорит Уилкс.

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В перерывах между стелсом, главный герой будет бороться со своими "Я" - Смеаголом и Голумом. Обе персоны регулярно будут ставить игрока перед выбором, и если часто выбирать одну сторону, то она в итоге возьмет верх.

The Lord of the Rings Gollu

"Вы всегда либо играете за Смеагола, либо за Голлума в качестве "доминирующего" персонажа, что может влиять на анимацию, звуковую палитру, определенные игровые ситуации и диалоги", - говорит ведущий дизайнер повествования Тилман Шанен.

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Открытого мира не будет. В The Lord of the Rings: Gollum игроки будут проходить по уровням или открытым локациям. Разработчики также дадут возможность выбора пути прохождения. Учитывая, что The Lord of the Rings: Gollum - приквел, итог уже предопределен, но разработчики не следуют по четко заданному оригиналом повествованию. Часть истории дополнят сами Daedalic в угоду игровому процессу. Ко всему выбор игрока будет влиять на мир и других персонажей.

The Lord of the Rings Gollu

"Толкин не описывает историю Голлума в подробностях до того, как он появится в книге. Поэтому в основном мы опираемся на небольшие заметки в приложениях и отчеты персонажей, вроде Гэндальфа. Поскольку нам нужно заполнить множество пробелов, это дает нам немного творческой свободы, чтобы следовать нашему повествовательному видению", - говорит Шанен.

Точной даты релиза у The Lord of the Rings: Gollum нет, но ждать игру стоит в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и PC.

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Игры, Трейлер, The Lord of the Rings: Gollum.

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Телеграф
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