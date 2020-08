Стильный Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на новых изображениях (Фото)

Послезавтра, 1 сентября, компания Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked Part 2, которое посвятит складному смартфону Galaxy Z Fold 2. Уже известно, что вместе с базовой будет специальная версия Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition от известного модельера Тома Брауна.

Инсайдер Ишан Агарвал показал в соцсетях рекламные изображения устройства, а также рассказал некоторые интересные подробности.

По его словам, дизайнерская версия будет стоить около $3000. Но это не так уж дорого, учитывая комплект Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition: помимо самого смартфона, покупатели получат кожаный чехол, новые беспроводные наушники Buds Live с футляром и "умные" часы Galaxy Watch 3 с ремешком.

Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition Promotional images. I'm pretty sure the phone will easily be $3000+ and that's *not much* considering the number of products you get with Thom Browne Stripes.

Z Fold 2 + Leather Folio & Cover + Buds Live (+Cover) + Watch3 + Watch Straps pic.twitter.com/SDh3hmtHz7

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 29, 2020