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HTC Wildfire E Lite: дизайн прошлого и характеристики смартфона (Фото)

HTC Wildfire E Lite: дизайн прошлого и характеристики смартфона (Фото)
17:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Тайваньская HTC, чьи смартфоны некогда пользовались большой популярностью, готовит к выпуску новый недорогой аппарат - Wildfire E Lite.

Аппарат станет упрощенной версией представленного в прошлом году Wildfire E. Новинка получит странный внешний вид и очень слабые характеристики даже по меркам ультрабюджетных смартфонов 2020 года. Аппарат оснастят экраном с большими рамками. По слухам, речь идет о панели на 5.5-6 дюймов. Разрешение дисплея составит HD+, а соотношение сторон - 18:9.

На задней стороне устройства разместят классический сканер отпечатков пальцев и двойную основную камеру с LED-вспышкой. Также аппарату приписывают чипсет UniSoC, всего 2 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной и аккумулятор на 3000-3500 мАч.

Стоить Wildfire E Lite будет около 100 долларов США.

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Когда смартфон выйдет на рынок - информации нет.

Напомним, в июне стало известно, что HTC, после нескольких лет почти полного затишья, вернулась на рынок смартфонов с двумя новыми устройствами. Компания уже выпустила два новых смартфона - это Desire 20 Pro и Desire U20 5G.

Как сообщалось ранее, новый смартфон компании HTC Desire 20 Pro теперь доступен и в Европе.

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Все по теме:

HTC, Характеристика, HTC Wildfire E Lite.

Автор:

Телеграф
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