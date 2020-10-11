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Nokia представила два новых кнопочных телефона: Nokia 215 4G и Nokia 225 4G (Фото)

Nokia представила два новых кнопочных телефона: Nokia 215 4G и Nokia 225 4G (Фото)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания HMD Global без лишнего шума анонсировала в Китае два новых телефона под брендом Nokia: Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.

Это классические кнопочные "звонилки", упоминание 4G в названиях которых подчеркивает тип поддерживаемых сетей и разграничивает их от старых моделей: Nokia 215 2015 года и Nokia 225 2014-го.

На данный момент мы знаем, что оба сделаны из поликарбоната и, похоже, имеют схожую общую форму, хотя 225 4G, возможно, имеет более премиальный и привлекательный дизайн. Оба телефона также имеют FM-радио, светодиодные фонарики и слоты для карт памяти microSD. У старшей модели 225 4G есть камера, а у 215 4G ее даже нет. Об этом сообщает GSMArena.

Известна дата презентации флагманской серии смартфонов Huawei Mate 40

Nokia 215 4G выпускается в двух цветах - черном и зеленом, и уже доступен для предварительных заказов в нескольких китайских магазинах. В них указана цена около $43, а вот HMD Global официальную стоимость не назвала. Nokia 225 4G предлагают в черном, синем и золотистом цветах за $52. Отмечается, что поставки Nokia 215 4G начнутся 14 октября, всего через несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщало о том, что компания HMD Global обновила ПО для смартфона Nokia 2.1 до Android 10.

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Nokia, Nokia 215 4G, Nokia 225 4G.

Автор:

Телеграф
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