Известна дата презентации флагманской серии смартфонов Huawei Mate 40

Компания Huawei объявила дату презентации флагманской серии смартфонов Mate 40.

Согласно официальному приглашению, мероприятие состоится 22 октября (суббота) в 14:00 по европейскому времени (в 15:00 по Киеву).

Согласно последним слухам, в линейку Mate 40 войдут четыре аппарата: Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ и Huawei Mate 40 RS PORSCHE DESIGN. Смартфоны будут работать на новом флагманском процессоре Kirin 9000. Также устройствам приписывают AMOLED-дисплеи с повышенной частотой обновления и несколько камер. Поставляться аппараты будут с оболочкой EMUI 11 и Android 11 на борту.

Как сообщал ранее "Телеграф", новые флагманы компании Huawei также могут получить быструю зарядку мощностью 66 Вт. Это стало известно из официального тизера фирменной оболочки EMUI 11.

Напомним, известный аналитик рассказал о будущем китайской компании Huawei, и оно не радужное. Все из-за санкций США.