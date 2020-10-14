Новые модели iPhone 12 будут дороже, чем заявила Apple на презентации

Вчера, 13 октября, компания Apple провела презентацию четырех новых моделей смартфонов.

Во время презентации Apple назвала стоимость каждой модели iPhone 12, отметив, что iPhone 12 mini и обычная модель смартфона будут стоить от 699 и 799 долларов соответственно. Но как оказалось, это не совсем так.

Если верить официальному сайту компании, за такую цену купить смартфоны можно только у американских операторов Verizon и AT&T.

Пользователи, которые захотят приобрести разблокированные новинки в других магазинах, то к заявленной стоимости нужно будет прибавить еще 30 долларов. Итого получается, что стоимость с 699 долларов за версию mini превращается в 729, а 799 за обычную версию - в 829 долларов.

Отметим, что данная "акция" на старшие модели - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, не распространяется. Их стоимость остается такой, как и было указано в презентации - 999 и 1099 долларов соответственно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сентябре Apple уже представила несколько новинок: смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.