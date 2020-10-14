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Новые модели iPhone 12 будут дороже, чем заявила Apple на презентации

Новые модели iPhone 12 будут дороже, чем заявила Apple на презентации
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Вчера, 13 октября, компания Apple провела презентацию четырех новых моделей смартфонов.

Во время презентации Apple назвала стоимость каждой модели iPhone 12, отметив, что iPhone 12 mini и обычная модель смартфона будут стоить от 699 и 799 долларов соответственно. Но как оказалось, это не совсем так.

Если верить официальному сайту компании, за такую цену купить смартфоны можно только у американских операторов Verizon и AT&T. 

Пользователи, которые захотят приобрести разблокированные новинки в других магазинах, то к заявленной стоимости нужно будет прибавить еще 30 долларов. Итого получается, что стоимость с 699 долларов за версию mini превращается в 729, а 799 за обычную версию - в 829 долларов.

Отметим, что данная "акция" на старшие модели - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, не распространяется. Их стоимость остается такой, как и было указано в презентации - 999 и 1099 долларов соответственно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сентябре Apple уже представила несколько новинок: смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

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Все по теме:

Apple, Смартфоны, Технологии, Техно, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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