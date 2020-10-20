Исследование: видеоигры улучшают когнитивные способности детей

Видеоигры улучшают когнитивные способности детей и этот эффект сохраняется во взрослой жизни.

Исследователи Открытого университета Каталонии опровергают давний миф о том, что видеоигры - бесполезное занятие и очень вредны для детей.

В своем исследовании, обнародованном в Frontiers in Human Neuroscience, было установлено, что дети до 14 лет, проводившие за компьютерными играми более двух часов в неделю, имели более развитую память, реакцию и пространственное мышление.

В придачу, оказалось, что этот эффект сохраняется даже после взросления, вне зависимости сохранил ли он это увлечение, или перестал играть в компьютерные игры.

Группу взрослых поделили на две категории: в первой оказались те, кто все детство провели в виртуальном мире, а во второй - люди, которые не тратили на это свое время.

Сначала ученые замерили когнитивные способности обоих групп, а затем заставили участников в течение более трех недель по полтора часа на день проводить в Super Mario 64.

Изначально тестирование показало, что лучше с задачами справлялись те, кто провел детство с джойстиком. Впрочем к концу эксперимента обе группы показали одинаковые результаты.

Таким образом, ученые пришли к выводам, что игры способны улучшить когнитивные способности даже тех, кто ранее в них не играл, а у геймеров остаются полученные в детстве "бонусы" даже во взрослой жизни.

Ранее Национальный фонд грамотности Великобритании обнародовал данные, что видеоигры мотивируют подростков к чтению и увлечению искусством.