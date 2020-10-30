Друзья, мы теперь и в Telegram!

Рады сообщить нашим друзьям, коллегам и читателям, что "Телеграф" не стоит на месте и сегодня у нас появился новый канал связи с Вами - наш канал в Telegram - t.me/telegraf_com_ua.

Не всегда важные события можно отследить по сайту, именно поэтому мы предлагаем Вам подписаться на наш телеграм-канал, куда мы будем выкладывать только самое актуальное, интересное и оперативное.

В нашем канале мы будем руководствоваться правилами 3Б:

- Без спама!

- Без рекламы!

- Без лишних слов!

Подписывайтесь, приглашайте друзей и будьте с нами на одной волне!

С любовью, ваш "Телеграф".