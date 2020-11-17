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Смартфон, который растягивается: компания Oppo презентовала необычный гаджет

Смартфон, который растягивается: компания Oppo презентовала необычный гаджет
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Китайская компания Oppo провела презентацию Inno Day, на которой представила новый смартфон - Oppo X 2021. Особенностью гаджета является экран, который растягивается.

Благодаря двум электромоторам, часть корпуса выдвигается в сторону, тем самым увеличивая размер экрана с 6,7 дюймов до 7,4. Эта функция пригодится при просмотре кино или для игр.

Разработчики утверждают, что подобная конструкция намного удобнее, чем складные смартфоны. Ведь в таком положении корпус выходит тоньше и прочнее, а размер экрана можно регулировать в зависимости от того, для чего используют смартфон. Отметим, что "растягивание" происходит автоматически.

Информации о технической составляющей пока нет.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что компания Oppo представила  новую оболочку — ColorOS 11.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Oppo, Техно.

Автор:

Телеграф
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