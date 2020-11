Смартфон, который растягивается: компания Oppo презентовала необычный гаджет

Китайская компания Oppo провела презентацию Inno Day, на которой представила новый смартфон - Oppo X 2021. Особенностью гаджета является экран, который растягивается.

Благодаря двум электромоторам, часть корпуса выдвигается в сторону, тем самым увеличивая размер экрана с 6,7 дюймов до 7,4. Эта функция пригодится при просмотре кино или для игр.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm

— OPPO (@oppo) November 17, 2020