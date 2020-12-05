Чак Норрис в World of Tanks: актер будет давать игрокам боевые задания

Командная онлайн-игра World of Tanks, которая недавно стала доступна на Nintendo Switch, представила нового амбассадора - звезду сериала "Крутой Уокер", американского актера и мастера боевых искусств Чака Норрис.

С 10 декабря по 11 января 2021 года легендарный актер будет давать пользователям новые боевые задачи. За их выполнение игроки получат особые награды.

Чак Норрис станет частью ивента "Новогоднее наступление - 2021", в рамках которого будет 31 задание. Среди наград за их выполнение будут особый слот для новогодней техники и сам Чак Норрис с оригинальной озвучкой в составе экипажа танка.

Ранее игра World of Tanks получила большое обновление, которое не только изменит механику, но и добавит новую ветку танков.

А тем временем в сети просочились некоторые скрины игрового процесса Cyberpunk 2077, хотя релиз игры должен состоятся 10 декабря этого года.