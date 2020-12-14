Стало известно, как посмотреть видео в YouTube во время сбоя

14 декабря, в понедельник в Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Беларусь головного мозга".

Согласно предварительным данным проблемы возникли именно с Google Аккаунтами.

В сети советуют попробовать зайти в YouTube через режим инкогнито или как незарегистрированный пользователь.

Остальные детали и причины сбоя пока устанавливают.

Специалисты работают над устранением неполадков в работе сервиса, которые возникли в результате сбоя.

Стоит напомнить, что ранее: В сети появилась информация о том, почему не работают сервисы Google.

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