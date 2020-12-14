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Понедельник, 14.12.2020
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Стало известно, как посмотреть видео в YouTube во время сбоя
14:33 Сегодня Телеграф

14 декабря, в понедельник в Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Беларусь головного мозга".

Согласно предварительным данным проблемы возникли именно с Google Аккаунтами.

В сети советуют попробовать зайти в YouTube через режим инкогнито или как незарегистрированный пользователь.

Остальные детали и причины сбоя пока устанавливают.

Специалисты работают над устранением неполадков в работе сервиса, которые возникли в результате сбоя.

Стоит напомнить, что ранее: В сети появилась информация о том, почему не работают сервисы Google. 

Читайте также в материале "Телеграфа": В YouTube обновили правила показа рекламы - подробнее о новом пользовательском соглашении.

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YouTube.

Автор:

Телеграф
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