Новогодняя ночь-2020: Google выпустил новый дудл

В канун Нового года, 31 декабря, компания Google представила новый праздничный Doodle (дудл).

На главной поисковой странице появилась анимация "Новогодняя ночь-2020", посвящена предстоящему празднику.

"С наступающим Новым годом! Это был год кукушки, но часы 2020 года тикают. Обратный отсчет начинается сейчас, и когда часы пробьют полночь, новый год расправит свои крылья!" - пишут дизайнеры Google.

Если вы ищете другие способы ощутить праздничное настроение, зайдите в Поиск и коснитесь новогоднего конфетти, чтобы добавить к 2021 году немного особого чутья!

Ранее, 18 декабря, компания Google посвятила дудл открытию Пещеры Шове во Франции.

Стоит отметить, что в этом месяце многие популярные сервисы Google одновременно дали сбой у всех пользователей сети.