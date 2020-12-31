Какой праздник 31 декабря: народные приметы и запреты

31 декабря церковь почитает память святителя Модеста Иерусалимского, который был рожден на территории Малой Азии в христианской семье. Еще в юном возрасте принял монашеский постриг.

Святитель Модест был настоятелем обители Феодосия Великого, основанной в IV столетии в Палестине. После управлял Иерусалимской Церковью. Скончался святитель в 637 году на 97 году жизни.

По народным поверьям, сегодня зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днём и ночью свободно разгуливает по земле.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму.

Перед Новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год в долгах проведешь.

Одна из самых важных примет – встреча Нового года в тесном семейном кругу за богато накрытым столом. После этого можно выйти на улицу и прогуляться, посетить увеселительные заведения или заглянуть в гости к друзьям.

Что нельзя делать 31 декабря?

бить посуду – это приведет к ссорам с домочадцами;

ругаться за праздничным столом – случится несчастье;

оставлять новогодний стол пустым – к бедности и голоду;

выкидывать остатки пищи с новогоднего стола – прогоните свою удачу;

отказывать в гостеприимстве – будете жить в нужде,

не рекомендуется игнорировать детские просьбы,

нельзя, чтобы за новогодним столом были одни женщины.

Народные приметы:

Какая погода 31 декабря, таким и июль будет.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь.

У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде.

Каравай и соль на новогоднем столе — к благополучию.

Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.

В новогоднюю ночь с обновкой — целый год ходить в обновках.

Если 31-го декабря чихнешь, то весь год будешь счастлива.

Наступишь в навоз — в новом году получишь повышение или прибыль.

Услышишь 31-го декабря звон колоколов — в новом году свадьбе быть.

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